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Білорусь випереджає сусідні країни за темпами поширення COVID-19, - ВООЗ

Новини » Коронавірус     01.05.2020 - 22:13
Білорусь випереджає сусідні країни за темпами поширення COVID-19, - ВООЗ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Білорусь також випереджає Фінляндію, Словаччину та країни Балтики

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Батир Бердикличев заявив, що темпи поширення коронавірусу в Білорусі є одними з найшвидших в Європі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TUT.BY.

За словами Бердикличева, за показником кількості випадків коронавірусу на 1 мільйон населення Білорусь зараз випереджає всі сусідні країни. Також Білорусь випереджає такі країни, як Фінляндія, Словаччина, Литва, Естонія та Латвію.

"Але при такому порівнянні важливо брати до уваги потенціал країн з проведення лабораторної діагностики для виявлення інфікованих. Чим вище цей потенціал, тим краще і повніше країна може виявляти інфікованих. У Білорусі цей показник послідовно поліпшується", - додав представник ВООЗ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти введення карантину в країні через спалах коронавірусу. Лукашенко заявив, що готовий у разі необхідності ввести карантин і комендантську годину, але білорусам "це не потрібно".

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених коронавірусом в Білорусі перевищила 10 тисяч. Станом на 26 квітня в Білорусі було проведено майже 150 тисяч тестів на коронавірус. Відомо про понад 70 летальних випадків. Одужали майже 1700 пацієнтів.

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