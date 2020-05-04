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Лукашенко заявив, що вибори президента Білорусі точно пройдуть влітку

Новини » В світі     04.05.2020 - 14:52
Лукашенко заявив, що вибори президента Білорусі точно пройдуть влітку
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Крайній термін - 30 серпня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко під час спілкування з президентом Молдови заявив, що вибори глави держави точно пройдуть влітку, попри пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".

За його словами, вибори, які повинні відбутися до 30 серпня поточного року, не можна перенести, оскільки це порушить Конституцію. При цьому точна дата ще не визначена.

"Я знаю, що у вас президентські вибори, але у нас ще раніше відбудуться президентські вибори. У нас немає підстав тут їх переносити, немає можливості за Конституцією перенести ці вибори. Тому ми проведемо вибори, найближчим часом з датою визначимося. Це буде точно влітку. Крайній термін - кінець серпня", - заявив Лукашенко під час переговорів у форматі відеоконференції зі своїм молдавським колегою Ігорем Додоном.

Раніше Лукашенко заявив, що парад на 9 травня на честь Дня перемоги в країні не буде скасований, попри пандемію коронавірусу. За його словами, це емоційна, глибоко ідеологічна річ.

Нагадаємо, раніше представник ВООЗ інформував, що Білорусь за темпами поширення COVID-19 випереджає сусідні країни. Він зазначив, що темпи поширення цього вірусу в країні є одними з найшвидших серед країн Європи.

Всупереч цьому, президент виступає проти введення карантину у Білорусі, заявляючи, що громадянам "це не треба".

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