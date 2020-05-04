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В Беларуси уже 17,5 тысячи инфицированных COVID-19 и более 100 жертв

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 18:09
В Беларуси уже 17,5 тысячи инфицированных COVID-19 и более 100 жертв
Фото: флаг Беларуси (wikipedia.org)

За последние сутки коронавирус подтвердили у 784 человек

В Беларуси по состоянию на 4 мая уже 17 489 тысячи инфицированных и более 100 жертв COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Беларуси.

Так, от коронавируса умерли 103 человека. По состоянию на 3 мая зараженных было 16705, таким образом, прирост за сутки составил 784 человека.

Отметим, Беларусь является одной из нескольких стран Европы, где до сих пор не объявили карантин и не остановили работу предприятий. Власти также продолжают настаивать, что почти все умершие от коронавируса имели "ряд хронических заболеваний".

Ранее представитель ВОЗ информировал, что Беларусь по темпам распространения COVID-19 опережает соседние страны. При этом в ВОЗ призывали страну ужесточить карантин.

Несмотря на это, президент Беларуси Александр Лукашенко выступает против введения карантина в стране, заявляя, что гражданам "это не надо".

Кроме того, он заявил, что парад на 9 мая в честь Дня победы в стране не будет отменен. По его словам, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь.

Также белорусский лидер во время общения с президентом Молдовы заявил, что выборы главы государства точно пройдут летом, несмотря на пандемию коронавируса.

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