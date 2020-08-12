Білорусь після виборів: що відомо про ситуацію в країні

У Білорусі після виборів президента протестують вже четвертий день. За три дні в країні затримали близько 5 тисяч осіб, втім протести і страйки тривають, яка зараз ситуація в Білорусі - в матеріалі РБК-Україна.

У Мінську провели акцію 250 жінок в білому

У столиці Білорусі близько 250 жінок в білому одязі вийшли з квітами на акцію протесту проти фальсифікації результатів виборів і проти застосування сили.

Міліціонери попросили їх розійтися. У відповідь ті поклали квіти вздовж дороги і почали розходитися, заклавши руки за голову. Потім вони зупинилися і знову вишикувалися ланцюгом.

До Мінська стягують військову техніку

Поки проходить нарада Олександра Лукашенка, військова колона вийшла з бази спецназу в центр Мінська. Крім того, по місту ОМОН пересувається на машинах "швидкої допомоги".

Лукашенко зібрав нараду

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду, на якій обговорюють ситуацію в Білорусі. За його словами, головне - "забезпечення безпеки громадян і захист конституційного ладу".

Крім того, він заявив, що основу протестів в Білорусі складають нібито безробітні та люди з кримінальним минулим.

Україна озвучила позицію щодо протестів у Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає до діалогу між владою країни і суспільством. Також українське міністерство закликає до звільнення затриманих.

МВС Білорусі визнало стрілянину по демонстрантах

Фото: протести в Мінську (tut.by)

Після чергової ночі протестів в МВС Білорусі визнали, що стріляли на ураження по протестувальниках. У Бресті на співробітників міліції "напала група агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках", у зв'язку з чим вони зробили попереджувальні постріли вгору.

Більше тисячі затриманих і 51 потерпілий за добу

За офіційними даними, за ніч протестів в країні затримали близько тисячі людей. Акції протесту були зафіксовані в 25 населених пунктах. Серед 51 постраждалого 14 правоохоронців.

Крім того, серед затриманих - 9 громадян України. Також побили українського фотокореспондента агентства Associated Press.

У Білорусі заборонили продаж піротехніки і змінили правила дорожнього руху

Рада міністрів республіки Білорусь ввела заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами. Разом з тим, у білоруських містах з 7:00-10:00 і 16:00-20:00 ввели нові обмеження на дорогах - швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год.

Тим часом протестувальники планують новий етап протестів - будуть блокувати дороги по всій країні.

Реакція світу

У Німеччині заявили, що ЄС може запровадити санкції проти відповідальних за придушення акцій протесту. У заяві уряду ФРН кажуть, що Німеччина засуджує будь-яке застосування сили проти учасників протесту в Білорусі, вважаючи те, що відбувається, хвилею репресій.

Також держсекретар США Помпео, закликав білоруську владу забезпечити цивільним активістам право вільно висловлювати думку.

Нагадаємо, голови МЗС країн ЄС збираються на надзвичайну відеоконференцію у зв'язку з протестами в Білорусі.

Зазначимо, з датою засідання Центральної виборчої комісії Білорусі, на якому підіб'ють остаточні підсумки виборів президента, поки не визначилися.