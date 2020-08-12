Ситуація в Білорусі: голови МЗС Євросоюзу збирають надзвичайну відеоконференцію

Фото: протести в Білорусі (Наша Нива)

Сторони також обговорять ситуацію в Туреччині, Венесуелі та Лівані

У п'ятницю, 14 серпня, голови Міністерств закордонних справ Євросоюзу збираються на надзвичайну відеоконференцію. Головною темою засідання є ситуація в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба МЗС Польщі.

Сторони також обговорять ситуацію в Туреччині, Венесуелі та Лівані.

Нагадаємо, ситуація в Білорусі погіршилася після від'їзду головної опонентки чинної влади Світлани Тіхановської. Цієї ночі в країні була нова хвиля протестів. Були затримані тисячі людей.

В Мінську були чергові зіткнення протестуючих і міліції. Правоохоронці використовували світлошумові гранати, гумові кулі.

Раніше повідомлялося, що Рада Європи може зібратися на позачергове засідання через протести у Білорусі.

Зазначимо, МЗС Естонії викликав посла Білорусі у зв'язку з акціями протесту.

Крім того, Євросоюз вивчає можливість введення санкцій щодо Білорусі.