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У Білорусі правоохоронці перевіряють причину смерті затриманого демонстранта

Гомель, Середа 12 серпня 2020 22:15
У Білорусі правоохоронці перевіряють причину смерті затриманого демонстранта
Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)
Автор: Игорь Литвиненко

Видимих тілесних ушкоджень на тілі загиблого не виявили

У слідчому комітеті Гомельської області підтвердили смерть затриманого демонстранта в Гомелі. Правоохоронці розпочали перевірку причин смерті.

Про це повідомляє БелТА.

Як зазначили правоохоронці, 25-річний чоловік був затриманий 9 серпня за участі в несанкціонованому масовому заході. Суд відправив його під арешт на 10 діб.

"Чоловіка направили до місця відбування покарання, де у нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанина доставили до закладу охорони здоров'я, де він помер", - повідомили в слідчому комітеті.

Слідчо-оперативна група провела огляд тіла, однак видимих тілесних ушкоджень, які могли б стати причиною смерті не виявили.

"Для встановлення точної причини смерті слідчі призначили судово-медичну експертизу", - додали в СК.

Нагадаємо, сьогодні повідомили про смерть в гомельській лікарні 25-річного затриманого демонстранта, при цьому повідомлялося, що смерть не пов'язана з затриманням.

Зазначимо, 10 серпня в Мінську під час протестів загинув один з демонстрантів в результаті вибуху.

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