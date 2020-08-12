ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Вибори в Білорусі: ЦВК поки не визначила дату підсумків

Білорусь, Середа 12 серпня 2020 10:17
Вибори в Білорусі: ЦВК поки не визначила дату підсумків
Фото: засідання ЦВК Білорусі (facebook.com BelarusCIK)
Автор: Юлія Струк

Підведення підсумків було заплановане на 19 серпня

З датою засідання Центральної виборчої комісії Білорусі, на якому підіб'ють остаточні підсумки виборів президента, поки не визначилися. При цьому раніше результати повинні були оголосити 19 серпня.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на білоруську ЦВК.

"До теперішнього часу дата проведення засідання Центрвиборчкому щодо встановлення підсумків виборів не визначена", - поінформувало відомство.

Відзначимо, вчора парламент республіки оприлюднив заяву щодо протестів у країні, які спалахнули після президентських виборів. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців - адекватними.

Так, у республіці з 9 серпня тривають сутички під час масових протестів, які почалися після завершення голосування на виборах президента. За попередніми даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Результати голосування оскаржила головний опонент Лукашенко Світлана Тіхановська.

Однак Тіхановська 11 серпня покинула Білорусь і виїхала в Литву, після чого в мережі з'явилося відео, на якому вона закликала не виходити на акції протестів; у її штабі стверджують, що відео записано під тиском.

Раніше РБК-Україна писало, що в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Зокрема, з 10 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Центральна виборча комісіяБілорусь
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся