У Мінську співробітники ДАІ застосували зброю під час затримання

Фото: протести в Білорусі (facebook.com/SputnikPolskaOfficial)

У МВС повідомили, що водій скоїв наїзд на співробітника ДАІ

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що у Мінську, де проходять протести, автомобіль скоїв наїзд на співробітника ДАІ. Для затримання правоохоронці застосували табельну зброю.

Про це у Telegram написала прес-секретар МВС Білорусі Ольга Чемоданова.

Як зазначили в МВС, інцидент стався близько 20:00 на перетині вулиці Мельникайте та проспекту Переможців.

"45-річний чоловік за кермом "Шкоди" скоїв наїзд на співробітника ДАІ. Водій спробував втекти з місця події, але незабаром був затриманий. Для зупинки транспортного засобу працівники Державтоінспекції використовували табельну зброю", - написала Чемоданова.

У МВС додали, що співробітнику міліції надана медична допомога, він доставлений в медустанову.

Про те, чи постраждав затриманий, в МВС не повідомили.

Варто відзначити, що в МВС оприлюднили відео інциденту, проте на ньому немає моменту наїзду. Видно лише, що міліціонер кульгає, тримаючи в руках пістолет. Після цього йому надають медичну допомогу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Мінську сьогодні ввечері, 12 серпня, поновилися зіткнення між демонстрантами і силовиками, останні застосовували зброю.

Також повідомлялося, що вчора у Бресті силовики відкривали вогонь на поразку, одна людина отримала поранення.