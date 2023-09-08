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Дополнительная помощь Украине получит поддержку обеих палат Конгресса, - глава Минфина США

США, Пятница 08 сентября 2023 09:59
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Дополнительная помощь Украине получит поддержку обеих палат Конгресса, - глава Минфина США Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Соединенные Штаты увеличат финансовую помощь Украине 24 млрд долларов, и эти усилия получат поддержку Конгресса, несмотря на надвигающееся противостояние между партиями.

Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Мы также по-прежнему привержены поддержке Украины и недавно выдвинули запрос на дополнительное финансирование. Я рада, что в обеих палатах Конгресса есть поддержка Украины, и я уверена, что мы сможем обеспечить финансирование", - сказала она на пресс-конференции в Нью-Дели в преддверии саммита G-20.

Йеллен отметила, что достижение соглашения в рамках "Большой двадцатки" по формулировкам относительно вторжения России в Украину остается "сложной задачей".

Ранее Спикер палаты представителей от Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что не планирует включать просьбу президента Джо Байдена о выделении 24 млрд долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины в обязательный законопроект, необходимый для финансирования операций правительства США после 1 октября, если только демократы не поддержат политику иммиграции и предоставления убежища.

Помощь Украине

Президент Джо Байден в прошлом месяце попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы на сумму около 40 млрд долларов, в том числе 24 млрд долларов на Украину и другие международные нужды с целью продолжать поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками.

Этот запрос уже получил двухпартийную поддержку в Сенате.

Перспективы дополнительного запроса Байдена могут быть менее радужными в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство, а некоторые крайне правые, особенно те, кто наиболее тесно связан с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, критикуют американское финансирование Киева.

Подробнее о помощи Украине читайте в материале РБК-Украина "Доверяй, но проверяй. На каких условиях Запад готов давать Украине деньги".

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