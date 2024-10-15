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У Байдена отреагировали на возможное участие солдат КНДР в войне против Украины

Иллюстративное фото: солдаты КНДР могут участвовать в войне против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обеспокоены информацией об отправке северокорейских солдат в Россию для участия в войне против Украины. Но, в то же время, такой шаг указывает на отчаяние Москвы.

Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Саветта, если данные о прямом участии северокорейских войск в войне против Украины подтвердятся, это будет свидетельствовать о значительном расширении отношений между Северной Кореей и Россией в сфере обороны.

"Такой шаг также указывает на новый уровень отчаяния России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя в своей жестокой войне против Украины", - добавил он.  

 

КНДР могла отправить солдат

Напомним, еще 13 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союз между Россией и Северной Кореей усиливается. И теперь речь не только о передаче оружия, а и о"передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта".

Также вчера, 14 октября, по словам главы украинского государства, ему на Ставке докладывали Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба внешней разведки. В частности, был поднят вопрос "фактически включения КНДР в войну".

Как предположил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман, Северная Корея может отправить для войны в Украине от 10 до 100 тысяч солдат.

Стоит заметить, что еще 5 октября источники РБК-Украина сообщили, что во время удара украинских защитников в районе Донецка вместе с оккупантами были ликвидированы северокорейские офицеры. Но, как уточняли собеседники издания, солдаты КНДР прибыли туда для "обмена опытом", а не для участия в войне.

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