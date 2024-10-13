Зеленский отреагировал на планы РФ привлечь войска КНДР к войне против Украины

Россия наращивает союз с Северной Кореей. Украинские военные сейчас нуждаются в большей поддержке от партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются. развития. Фронт нуждается в большей поддержке", - подчеркнул Зеленский.

Президент пояснил, что когда Украина говорит о большей дальнобойности для Украины и более решительных поставках для наших сил - это не просто перечень военных средств.

"Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, настоящий мир может быть достигнут лишь благодаря силе.