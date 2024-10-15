UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Байдена відреагували на можливу участь солдатів КНДР у війні проти України

Ілюстративне фото: солдати КНДР можуть брати участь у війні проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США стурбовані інформацією про відправлення північнокорейських солдатів до Росії для участі у війні проти України. Але водночас такий крок вказує на відчай Москви.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Саветта, якщо дані про пряму участь північнокорейських військ у війні проти України підтвердяться, це свідчить про значне розширення відносин між Північною Кореєю та Росією у сфері оборони.

"Такий крок також вказує на новий рівень відчаю Росії, яка продовжує зазнавати значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України", - додав він.

 

КНДР могла відправити солдатів

Нагадаємо, ще 13 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що союз між Росією та Північною Кореєю посилюється. І тепер мова не лише про передачу зброї, а й про "передачу людей з Північної Кореї у військові сили окупанта".

Також учора, 14 жовтня, за словами глави української держави, йому на Ставці доповідали Головне управління розвідки Міноборони України та Служба зовнішньої розвідки. Зокрема, було порушено питання "фактично включення КНДР у війну".

Як припустив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, Північна Корея може відправити для війни в Україні від 10 до 100 тисяч солдатів.

Варто зауважити, що ще 5 жовтня джерела РБК-Україна повідомили, що під час удару українських захисників у районі Донецька разом із окупантами було ліквідовано північнокорейських офіцерів. Але, як уточнювали співрозмовники видання, солдати КНДР прибули туди для "обміну досвідом", а не для участі у війні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиКНДРБілий дімПівнічна КореяВійна в Україні