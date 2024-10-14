Зеленский: на Ставке подробно обсуждали фактически включение в войну Северной Кореи

Россия планирует этой зимой фактически включить в войну в Украине Северную Корею. Ряд других стран инвестирует в затягивание войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

По словам Зеленского, он вместе со Службой внешней разведки и ГУР обсудили планы россиян по войне в Украине этой зимой.

"Фактически включение в войну Северной Кореи. Также – отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны", – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что важным остается и внешнеполитическое направление. В частности, отношения Украины с партнерами и возможные шаги, которые могут помочь обороняться и добиваться результата.

"Я благодарю разведку, всех привлеченных специалистов за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительства и нашим дипломатам. Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали", – подчеркнул президент.

Военных КНДР могут отправить в Украину

В начале лета Путин и Ким Чен Ын заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Путин пытался убедить Кима открыть дипломатические миссии в оккупированных Донецке и Луганске. Пентагон предупредил, что северокорейские войска могут использоваться как "пушечное мясо" в Украине.

По данным РБК-Украина, недавно возле Донецка ликвидировано более 20 кафиров, среди которых военные из Северной Кореи.

Также СМИ писали, что несколько тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку в России. До конца года их могут перебросить на фронт в Украину.

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