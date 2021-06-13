ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Байден зустрівся з Меркель і Макроном на саміті G7: обговорили Росію та Китай

Новость на русском →
Корнуолл, Неділя 13 червня 2021 00:29
Байден зустрівся з Меркель і Макроном на саміті G7: обговорили Росію та Китай Фото: Меркель зустрілася з Байденом (twitter.com/RegSprecher)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися в суботу, 12 червня, на полях саміту "Великої сімки". Також відбулася зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє сайт Білого дому.

За словами Байдена, зараз зв'язки між США і Німеччиною міцніші, ніж будь-коли. Також він запросив Меркель відвідати Білий дім у липні.

Як повідомив спікер німецького уряду Штеффен Зайберт в Twitter, зустріч відбулася між робочими засіданнями лідерів семи провідних демократій світу та ЄС. Меркель уточнила, що атмосфера зустрічі була позначена "готовністю до співпраці" і "взаємними інтересами".

"Сьогодні у мене була чудова зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зв'язки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли - і я радий вітати її в Білому домі в наступному місяці, щоб продовжити нашу роботу", - йдеться в повідомленні.

Також лідери окремо обговорили будівництво"Північного потоку-2".

Президент США Джо Байден обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном модернізацію НАТО, а також політику щодо Росії і Китаю.

"Президент Байден і президент Макрон обговорили роботу з посилення і модернізації НАТО, а також тісну співпрацю в галузі боротьби з тероризмом, в тому числі в Сахелі, і інші загальні пріоритети зовнішньої політики, такі як Китай і Росія", - йдеться в прес-релізі.

У повідомленні наголошується, що сторони підтвердили прихильність поглибленню зв'язків між двома країнами, а також прихильність трансатлантичному альянсу.

Нагадаємо, про наслідки реалізації проекту " Північний потік-2" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Меркель планує поїздку в США, де зустрітися з Байденом. Це підтвердили в Білому домі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Джозеф Байден Ангела Меркель
NEWS
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
В Україні запрацювали понад 50 центрів вакцинації
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами