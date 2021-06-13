Байден зустрівся з Меркель і Макроном на саміті G7: обговорили Росію та Китай

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілися в суботу, 12 червня, на полях саміту "Великої сімки" . Також відбулася зустріч з лідером Франції Еммануелем Макроном.

За словами Байдена, зараз зв'язки між США і Німеччиною міцніші, ніж будь-коли. Також він запросив Меркель відвідати Білий дім у липні.

Як повідомив спікер німецького уряду Штеффен Зайберт в Twitter, зустріч відбулася між робочими засіданнями лідерів семи провідних демократій світу та ЄС. Меркель уточнила, що атмосфера зустрічі була позначена "готовністю до співпраці" і "взаємними інтересами".

"Сьогодні у мене була чудова зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Зв'язки між нашими двома країнами міцніші, ніж будь-коли - і я радий вітати її в Білому домі в наступному місяці, щоб продовжити нашу роботу", - йдеться в повідомленні.

Також лідери окремо обговорили будівництво"Північного потоку-2".

Президент США Джо Байден обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном модернізацію НАТО, а також політику щодо Росії і Китаю.

"Президент Байден і президент Макрон обговорили роботу з посилення і модернізації НАТО, а також тісну співпрацю в галузі боротьби з тероризмом, в тому числі в Сахелі, і інші загальні пріоритети зовнішньої політики, такі як Китай і Росія", - йдеться в прес-релізі.

У повідомленні наголошується, що сторони підтвердили прихильність поглибленню зв'язків між двома країнами, а також прихильність трансатлантичному альянсу.