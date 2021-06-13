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Байден встретился с Меркель и Макроном на саммите G7: обсудили Россию и Китай

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Корнуолл, Воскресенье 13 июня 2021 00:29
Байден встретился с Меркель и Макроном на саммите G7: обсудили Россию и Китай Фото: Меркель встретилась с Байденом (twitter.com/RegSprecher)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в субботу, 12 июня, на полях саммита "Большой семерки". Также состоялась встреча с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает сайт Белого дома.

По словам Байдена, сейчас связи между США и Германией крепче, чем когда-либо. Также он пригласил Меркель посетить Белый дом в июле.

Как сообщил спикер немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter, встреча состоялась между рабочими заседаниями лидеров семи ведущих демократий мира и ЕС. Меркель уточнила, что атмосфера встречи была обозначена "готовностью к сотрудничеству" и "взаимными интересами".

"Сегодня у меня была замечательная встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Связи между нашими двумя странами крепче, чем когда-либо - и я рад приветствовать ее в Белом доме в следующем месяце, чтобы продолжить нашу работу", - говорится в сообщении.

Также лидеры отдельно обсудили строительство "Северного потока-2".

Президент США Джо Байден обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном модернизацию НАТО, а также политику в отношении России и Китая.

"Президент Байден и президент Макрон обсудили работу по усилению и модернизации НАТО, а также тесное сотрудничество в области борьбы с терроризмом, в том числе в Сахеле, и другие общие приоритеты внешней политики, такие как Китай и Россия", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что стороны подтвердили приверженность углублению связей между двумя странами, а также приверженность трансатлантическому альянсу.

Напомним, о последствиях реализации проекта "Северный поток-2" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Меркель планирует поездку в США, где встретиться с Байденом. Это подтвердили в Белом Доме.

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