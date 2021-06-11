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Білий дім підтвердив візит Меркель в США і назвав дату

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Вашингтон, П'ятниця 11 червня 2021 15:05
Білий дім підтвердив візит Меркель в США і назвав дату Фото: Ангела Меркель, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США. Німецький канцлер прибуде до Вашингтону, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, 15 липня цього року.

Про це повідомили у Білому домі.

Як розповіли в адміністрації президента США, в ході візиту Байден та Меркель обговорять співпрацю по низці спільних проблем, включно з боротьбою з пандемією COVID-19, а також зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці.

"Візит канцлера Меркель підтвердить наявність глибоких двосторонніх зв'язків між Сполученими Штатами і Німеччиною", - наголосили в Білому домі.

Нагадаємо, напередодні німецьке видання Handelsblatt розповіло, що Меркель планує поїхати в США, щоб обговорити вирішення суперечок щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Додамо, Меркель та Байден повинні провести двосторонню зустріч на саміті G7 у Британії. Байден хоче в розмові з Меркель торкнутися теми "Північного потоку-2".

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