Білий дім підтвердив візит Меркель в США і назвав дату

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США . Німецький канцлер прибуде до Вашингтону, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, 15 липня цього року.

Про це повідомили у Білому домі .

Як розповіли в адміністрації президента США, в ході візиту Байден та Меркель обговорять співпрацю по низці спільних проблем, включно з боротьбою з пандемією COVID-19, а також зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці.

"Візит канцлера Меркель підтвердить наявність глибоких двосторонніх зв'язків між Сполученими Штатами і Німеччиною", - наголосили в Білому домі.