Білий дім підтвердив візит Меркель в США і назвав дату
Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить офіційний візит до США. Німецький канцлер прибуде до Вашингтону, щоб зустрітися з президентом США Джо Байденом, 15 липня цього року.
Про це повідомили у Білому домі.
Як розповіли в адміністрації президента США, в ході візиту Байден та Меркель обговорять співпрацю по низці спільних проблем, включно з боротьбою з пандемією COVID-19, а також зміни клімату та сприяння економічному процвітанню та міжнародній безпеці.
"Візит канцлера Меркель підтвердить наявність глибоких двосторонніх зв'язків між Сполученими Штатами і Німеччиною", - наголосили в Білому домі.
Нагадаємо, напередодні німецьке видання Handelsblatt розповіло, що Меркель планує поїхати в США, щоб обговорити вирішення суперечок щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
Додамо, Меркель та Байден повинні провести двосторонню зустріч на саміті G7 у Британії. Байден хоче в розмові з Меркель торкнутися теми "Північного потоку-2".