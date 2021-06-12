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Білоруси в Україні влаштували протести на кордоні: як проходять акції

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Субота 12 червня 2021 18:17
Білоруси в Україні влаштували протести на кордоні: як проходять акції Фото: акція на кордоні України з Білоруссю (t.me/nau_belarus)
Автор: РБК-Україна

На кордоні України з Білоруссю проходять акції протесту проти білоруського режиму. Акції нечисленні, їх влаштували на пунктах пропуску "Нові Яриловичі" та "Доманове".

Про це в коментарі РБК-Україна розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Біля двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю знаходяться незначні групи людей - на пункті пропуску "Нові Яриловичі" близько 40 осіб і "Доманове" близько 10 осіб. Вони висловлюють протест проти білоруського режиму, поводяться вони мирно, ніяких провокацій не здійснюють і рух транспорту не блокують", - зазначив Демченко.

За його словами, по різних каналах поширювалися заклики до громадян Білорусі в Україні виходити на підтримку своєї країни, в тому числі з можливим перекриттям доріг.

"Нами було організовано співпрацю зі співробітниками поліції. На даний момент учасники акції не створюють перешкод для руху, поводяться вони мирно", - додав Демченко.

Він також висловив сподівання, що вони не намагатимуться перекрити рух, оскільки в такому випадку співробітники поліції можуть притягнути їх до відповідальності.

Зазначимо, акції організував білоруський рух "Народне антикризове управління", який координує опозиціонер Павло Латушко.

Учасники акції вимагають від Євросоюзу прискорити введення потужних і масштабних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. А від нелегітимного президента - повернути білорусам можливість наземного виїзду з країни, звільнити політв'язнів і провести нові чесні вибори.

Нагадаємо, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликала США розширити санкції проти Білорусі, зокрема, проти пособників Олександра Лукашенка.

Відзначимо, РБК-Україна писало, як в кінці травня в ряді міст Європи пройшли акції солідарності з Білоруссю.

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