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Байден выделил Тайваню военную помощь на 571 млн долларов

Суббота 21 декабря 2024 04:52
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Байден выделил Тайваню военную помощь на 571 млн долларов Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Джо Байден выделил Тайваню 571 млн долларов военной помощи. Он делегировал полномочия распорядится средствами госсекретарю США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

В заявлении Байдена сказано, что он делегирует свои полномочия властью, данной ему как президенту Конституцией и законами Соединенных Штатов, включая раздел 621 закона об иностранной помощи 1961 года.

"Я делегирую государственному секретарь полномочия... распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню", - сказано на сайте Белого дома.

Напомним, летом этого года Байден заявил, что США могут разместить свои войска в случае вторжения Китая на остров. Он не исключил применение американской военной силы.

Также отметим, чуть более недели назад агентство Reuters писало, что Китай начал крупнейшие за 30 лет военные учения, что создает самую серьезную угрозу для Тайваня, по сравнению с предыдущими военными активности Пекина. В частности, страна разворачивает свой крупнейший Военно-морской флот в региональных водах.

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