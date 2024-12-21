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Байден виділив Тайваню військову допомогу на 571 млн доларів

Субота 21 грудня 2024 04:52
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Байден виділив Тайваню військову допомогу на 571 млн доларів Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Джо Байден виділив Тайваню 571 млн доларів військової допомоги. Він делегував повноваження розпорядитися коштами держсекретареві США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У заяві Байдена сказано, що він делегує свої повноваження владою, наданою йому як президенту Конституцією і законами Сполучених Штатів, зокрема розділом 621 закону про іноземну допомогу 1961 року.

"Я делегую державному секретарю повноваження... розпорядитися про використання до 571,3 млн доларів США на оборонні статті та послуги Міністерства оборони, а також на військову освіту і підготовку для надання допомоги Тайваню", - сказано на сайті Білого дому.

Нагадаємо, влітку цього року Байден заявив, що США можуть розмістити свої війська в разі вторгнення Китаю на острів. Він не виключив застосування американської військової сили.

Також зазначимо, трохи більше ніж тиждень тому агентство Reuters писало, що Китай розпочав найбільші за 30 років військові навчання, що створює найсерйознішу загрозу для Тайваню, порівняно з попередніми військовими активності Пекіна. Зокрема, країна розгортає свій найбільший Військово-морський флот у регіональних водах.

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