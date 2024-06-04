Байден не исключает отправку американских войск в Тайвань в случае вторжения Китая
Соединенные Штаты Америки могут разместить свои войска на Тайване в случае вторжения Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента США Джо Байдена в интервью Time.
"Не исключено, что будет применена военная сила США. Существует разница между развертыванием на земле, военно-воздушными силами, военно-морскими силами и тому подобное", - сказал Байден.
По его словам, это будет "зависеть от обстоятельств".
"Я четко дал понять Си Цзиньпину, что мы согласны с политикой предыдущих президентов, которая заключается в том, что мы не стремимся к независимости для Тайваня и не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить его статус. Поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы проводим консультации с нашими союзниками в регионе", - добавил президент США.
Конфликт между Тайванем и Китаем
Тайвань считает себя отдельным государством, но Китай в свою очередь называет остров частью своих территорий. Пекин называет власть Тайваня сепаратистами и устрашаю войной.
В частности, недавно Китай снова прибег к запугиваниям Тайваня, пообещав силой "разгромить" независимость острова.
Отметим, что США оказывают Тайваню помощь, в том числе и военную. Поэтому на этом фоне между США и Китаем тоже обостряется конфликт.
Также недавно Китай провел масштабные военные учения возле Тайваня с имитациями атаки.
Больше о том, зачем Пекину такие учения и возможно вторжение - читайте в материале РБК-Украина.
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