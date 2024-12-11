Угроза Тайваню: Китай начал крупнейшие за тридцать лет военные учения

Китай разворачивает свой крупнейший Военно-морской флот в региональных водах за последние почти три десятилетия. Это создает более серьезную угрозу для Тайваня, чем предыдущие военные активности Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Представитель Министерства обороны Тайваня Сунь Лифан на пресс-конференции во вторник заявил, что масштаб нынешнего развертывания китайских Военно-морских сил в районе от южных японских островов до Южно-Китайского моря является крупнейшим с тех пор, как Пекин проводил военные учения вокруг Тайваня накануне президентских выборов 1996 года.

Китайские военные пока не комментируют и не подтверждают, что проводят какие-либо учения.

Начало Китаем таких учений было ожидаемым и стало поводом выразить свое недовольство тихоокеанским турне президента Лай Чин Тэ. Оно завершилось в пятницу и включало остановки на Гавайях и американской территории Гуам.

Тайваньские военные были подняты по тревоге в понедельник, 9 декабря, после сообщения о том, что Китай зарезервировал воздушное пространство и развернул корабли Военно-морского флота и береговой охраны.

"Нынешние учения являются крупнейшими по сравнению с предыдущими четырьмя. Независимо от того, объявляли ли они об учениях, они представляют для нас большую угрозу", - сказал Сун.

Старший офицер разведки министерства Сье Джи Шенг заявил, что до сих пор не было учений с боевой стрельбой в семи "зарезервированных" зонах воздушного пространства Китая, две из которых расположены в Тайваньском проливе. Однако за последние сутки к северу от Тайваня наблюдалось существенное усиление китайской активности.

Источник Reuters в органах безопасности Тайваня отметил, что количество кораблей китайского флота и береговой охраны в регионе, остается на уровне около 90 и вызывает "большое беспокойство". Источник также добавил, что Китай нацелился и на другие страны региона, а не только на Тайвань.

Развертывание Китая в Первой островной цепи, которая простирается от Японии через Тайвань, Филиппины и далее до Борнео (другое название Калимантан - третий по величине морской остров в мире, разделенный между Индонезией, Малайзией и Брунеем. - ред.), ограждая прибрежные моря Китая, имеет целью оградить территорию, чтобы предотвратить вмешательство иностранных сил, отметил Сье.

Внутреннее море

В министерстве также отметили, что Военно-морские силы Китая строят две "стены" в Тихом океане: одну на восточном конце идентификационной зоны противовоздушной обороны Тайваня, а другую - дальше в Тихом океане.

"Этими двумя стенами они посылают очень простой сигнал: они пытаются сделать Тайваньский пролив внутренним морем Китая", - сказал Сье Джи Шенг.

Минобороны Тайваня обнаружило 47 военных самолетов, которые совершали полеты вокруг острова в течение последних 24 часов, а также 12 военно-морских кораблей и девять "официальных" кораблей, что означает суда якобы гражданских ведомств, таких как береговая охрана.

Согласно карте, которую министерство предоставило в своем ежедневном утреннем отчете о деятельности Китая, 26 самолетов пролетели над территорией к северу от Тайваня у побережья китайской провинции Чжэцзян, шесть - над Тайваньским проливом и еще 15 - к юго-западу от острова.

Высокопоставленный источник в органах безопасности Тайваня сообщил Reuters, что китайские самолеты имитировали атаки на иностранные военно-морские корабли, а также отрабатывали уничтожение военных и гражданских самолетов в рамках "учений по блокаде".