США хочет наказать Китай более строгими ограничениями на экспорт технологий после шара-шпиона

США намерены еще больше сократить экспорт технологий в Китай после инцидента с воздушным шаром-шпионом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Как отмечает издание, новая группа Палаты представителей Конгресса США может также настаивать на более жестких мерах, чтобы замедлить развитие китайского военного потенциала. Ведь нынешние и бывшие сотрудники Службы безопасности говорят, что воздушный шар, который, по словам США, имел антенны и датчики для сбора разведданных и коммуникаций, подчеркивает угрозу национальной безопасности со стороны Китая и создаст политическую поддержку для усиления защиты американских технологий.

"Это, несомненно, подливает масла в огонь, подкрепляя аргументы китайских ястребов", - заметил Мартейн Рассер, бывший старший офицер ЦРУ, работающий сейчас в Центре новой американской безопасности в Вашингтоне.

В последние месяцы Пекин и Вашингтон пытались снизить напряженность, стремясь сбалансировать отношения между двумя ядерными государствами. Но теперь администрация Байдена планирует добавить около шести китайских компаний, которые поддерживаются правительством и имеют связи с программой "воздушный шар", в список организаций Министерства торговли, чтобы создать препятствия для ведения бизнеса с фирмами из черного списка.

"Китай рискует потерять доступ к западным технологиям после того, как воздушный шар-шпион пролетел над США, а Вашингтон и его союзники рассматривают возможность наказать Пекин более жесткими ограничениями на продукты, необходимые Китаю для укрепления военной и экономической мощи", - подчеркивает WSJ.

Китай заявил, что воздушный шар использовался для "исследовательских, в основном метеорологических, целей" и сбился с курса и что США слишком остро отреагировали на инцидент.

В то же время, по данным издания, официальные лица США заявили, что они проинформировали более трех десятков правительств об инциденте с воздушным шаром и что международная координация имеет решающее значение для реагирования на Китай как на угрозу.