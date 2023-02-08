ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Китай использовал воздушные шары-шпионы для сбора данных во многих странах, - разведка США

Новина українською →
Среда 08 февраля 2023 12:54
Китай использовал воздушные шары-шпионы для сбора данных во многих странах, - разведка США Фото: Китай использовал воздушные шары-шпионы для сбора данных во многих странах (скриншот euronews.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Американская разведка считает, что Китай использовал шар-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, которые представляют для него стратегический интерес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным разведки, аэростат, который в течение нескольких лет работал частично за пределами провинции Хайнань у южного побережья Китая, сбирал информацию о военных объектах в странах и районах, представляющих стратегический интерес для Китая, включая Японию, Индию, Вьетнам, Тайвань и Филиппины.

Официальные лица заявили, что эти дирижабли наблюдения, частично эксплуатируемые ВВС НОАК, были замечены на пяти континентах.

"То, что сделали китайцы, - это взять невероятно старую технологию и, по сути, соединить ее с современными средствами связи и наблюдения... Это огромные усилия", - сказал один из собеседников издания.

По словам японских чиновников, в 2020 году над страной была замечена воздушная сфера и некоторые люди начали пускать слух, что видели НЛО, однако сейчас становится ясно, что это был китайский шар-шпион.

Как утверждает разведка США, Китай использует шары в верхних слоях атмосферы, примерно в 20 км над Землей. На такой высоте не летают коммерческие самолеты.

Аналитики до сих пор не знают численность флота аэростатов КНР, однако известно, что с 2018 года Пекин провел "десятки" миссий с воздушными шарами.

Напомним, США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шаром-шпионом.

Позже американские военные заявили, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США. Его хотят изучить на наличие шпионских технологий Китая.

Похожий аэростат также заметили над странами Латинской Америки. Пекин признал, что он пренадлежит Китаю и якобы использовался для летных испытаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"