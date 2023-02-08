Китай использовал воздушные шары-шпионы для сбора данных во многих странах, - разведка США

Американская разведка считает, что Китай использовал шар-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, которые представляют для него стратегический интерес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По данным разведки, аэростат, который в течение нескольких лет работал частично за пределами провинции Хайнань у южного побережья Китая, сбирал информацию о военных объектах в странах и районах, представляющих стратегический интерес для Китая, включая Японию, Индию, Вьетнам, Тайвань и Филиппины.

Официальные лица заявили, что эти дирижабли наблюдения, частично эксплуатируемые ВВС НОАК, были замечены на пяти континентах.

"То, что сделали китайцы, - это взять невероятно старую технологию и, по сути, соединить ее с современными средствами связи и наблюдения... Это огромные усилия", - сказал один из собеседников издания.

По словам японских чиновников, в 2020 году над страной была замечена воздушная сфера и некоторые люди начали пускать слух, что видели НЛО, однако сейчас становится ясно, что это был китайский шар-шпион.

Как утверждает разведка США, Китай использует шары в верхних слоях атмосферы, примерно в 20 км над Землей. На такой высоте не летают коммерческие самолеты.

Аналитики до сих пор не знают численность флота аэростатов КНР, однако известно, что с 2018 года Пекин провел "десятки" миссий с воздушными шарами.