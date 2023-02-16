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Только Польша. Байден не планирует визит в Украину, - Белый дом

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Четверг 16 февраля 2023 16:35
Только Польша. Байден не планирует визит в Украину, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Визит президента США Джо Байдена в Европу на следующей неделе ограничится посещением Польши. Другие остановки, включая Украину, не запланированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

"Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши", - сказал Кирби.

Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита американского лидера в Европу, а также посещение президентом США с визитом Украины.

Напомним, президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля. У него запланирован ряд встреч и выступление перед польским народом.

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