Только Польша. Байден не планирует визит в Украину, - Белый дом
Визит президента США Джо Байдена в Европу на следующей неделе ограничится посещением Польши. Другие остановки, включая Украину, не запланированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.
"Что касается вашего вопроса, то в рамках предстоящей поездки у президента не запланировано каких-либо дополнительных остановок за пределами Польши", - сказал Кирби.
Таким образом представитель Белого дома ответил на вопрос, допускают ли в администрации встречу Байдена с Владимиром Зеленским в ходе намеченного визита американского лидера в Европу, а также посещение президентом США с визитом Украины.
Напомним, президент США Джо Байден приедет с визитом в Польшу в понедельник, 20 февраля. У него запланирован ряд встреч и выступление перед польским народом.
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