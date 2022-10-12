ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20

Новина українською →
Вашингтон, Среда 12 октября 2022 11:17
Байден не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20 Фото: Байден не видит смысла встречаться с Путиным на саммите G20 (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент США Джо Байден не видит смысла проводить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным на саммите G20 в Индонезии в следующем месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова американского президента в интервью CNN.

По словам Байдена, он не видит "веских причин" для встречи с Путиным. Однако он не исключил такую возможность и заявил, что переговоры будут зависить от предмета разговора.

"Это будет зависеть от того, о чем именно он хочет поговорить", - сказал Байден, добавив, что если Путин захочет обсудить заключенную в тюрьму звезду американского баскетбола Бритни Гринер, то он будет открыт для беседы.

"Он действовал жестоко. Я думаю, что он совершил военные преступления. И поэтому я не вижу смысла встречаться с ним сейчас", - пояснил Байден.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит проблем для участия Путина в саммите G20.

Официальные лица США, в свою очередь, не планируют бойкотировать Россию во время встреч G20.

Как пишут СМИ, президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин якобы согласились посетить саммит стран G20 в Индонезии в ноябре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G20 Джозеф Байден
NEWS
Воздушный щит. Как Украина хочет защитить небо и чем помогает Запад
Воздушный щит. Как Украина хочет защитить небо и чем помогает Запад
DAILY
Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну