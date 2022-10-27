Путин рассказал, поедет ли на саммит G20 на Бали
Президент РФ Владимир Путин не исключил возможности своего присутствия на саммите "Большой двадцатки" на Бали. Однако это только намерения.
Об этом он заявил во время выступления на заседании дикуссионного клуба "Валдай, передает РБК-Украина со ссылкой на прямой эфир российского телеканала "Реальное время Live".
Путин, возможно, поедет на саммит G20, поскольку стремится решить вопрос о прекращении зернового соглашения, по мнению многих западных экспертов. Однако Кремль не подтверждает это, хотя президент РФ пообещал присутствие России на высоком уровне.
"Я благодарен руководству и президенту Индонезии Джоко Видодо за приглашение на "двадцатку". Мы подумаем, как мы это сделаем. Россия точно абсолютно будет там представлена на высоком уровне. Возможно, и я поеду, пока я подумаю", - отметил Путин.
На самом деле это может быть первое международное мероприятие после полномасштабного вторжения в Украину, на котором президент РФ будет присутствовать вместе с западными лидерами.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский также получил приглашение на международный форум G20 лично от президента Индонезии Видодо во время его визита в Киев. Однако пока в Офисе президента еще нет окончательного решения о визите Зеленского в Индонезию. Оно будет приниматься непосредственно накануне саммита.
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