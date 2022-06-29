Президент Індонезії їде в Україну: яка мета візиту

Президент Індонезії Джоко Відодо сьогодні відвідає Україну. Він разом зі своєю командою їде до Києва з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Відодо.

"Перемишль, Польща, о дев'ятій годині вечора я і маленька група людей їдемо до Києва, Україна. Ми почали цю миротворчу місію з благих намірів. Сподіваюся, стане легше", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо відвідає Київ і Москву. Він має намір попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.

Також індонезійський лідер хоче закликати країни знайти негайне вирішення глобальної продовольчої та енергетичної криз.

Зазначимо, що Індонезія засудила вторгнення РФ в Україну, однак у квітні президент відхилив запит на постачання зброї від президента України Володимира Зеленського.