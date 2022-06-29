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Президент Індонезії їде в Україну: яка мета візиту

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Київ, Середа 29 червня 2022 09:21
Президент Індонезії їде в Україну: яка мета візиту Фото: президент Індонезії Джоко Відодо (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Індонезії Джоко Відодо сьогодні відвідає Україну. Він разом зі своєю командою їде до Києва з Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Відодо.

"Перемишль, Польща, о дев'ятій годині вечора я і маленька група людей їдемо до Києва, Україна. Ми почали цю миротворчу місію з благих намірів. Сподіваюся, стане легше", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо відвідає Київ і Москву. Він має намір попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.

Також індонезійський лідер хоче закликати країни знайти негайне вирішення глобальної продовольчої та енергетичної криз.

Зазначимо, що Індонезія засудила вторгнення РФ в Україну, однак у квітні президент відхилив запит на постачання зброї від президента України Володимира Зеленського.

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Индонезия Візит в Україну
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