Президент Індонезії їде в Україну: яка мета візиту
Президент Індонезії Джоко Відодо сьогодні відвідає Україну. Він разом зі своєю командою їде до Києва з Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Відодо.
"Перемишль, Польща, о дев'ятій годині вечора я і маленька група людей їдемо до Києва, Україна. Ми почали цю миротворчу місію з благих намірів. Сподіваюся, стане легше", - написав він.
Dari peron 4 Stasiun Przemysl Glowny di kota Przemysl, Polandia, pukul sembilan malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kyiv, Ukraina.— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022
Kami memulai misi perdamaian ini dengan niat baik. Semoga dimudahkan. pic.twitter.com/fYsH79upfN
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо відвідає Київ і Москву. Він має намір попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.
Також індонезійський лідер хоче закликати країни знайти негайне вирішення глобальної продовольчої та енергетичної криз.
Зазначимо, що Індонезія засудила вторгнення РФ в Україну, однак у квітні президент відхилив запит на постачання зброї від президента України Володимира Зеленського.