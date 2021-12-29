ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На прохання Росії. Байден завтра проведе переговори з Путіним

Новость на русском →
Середа 29 грудня 2021 19:06
На прохання Росії. Байден завтра проведе переговори з Путіним Фото: Володимир Путін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони обговорять ряд тем, включаючи майбутні дипломатичні контакти США і Росії.

Про це заявила прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами Хорн, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінимо".

"Адміністрація Байдена продовжує вести активну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками і партнерами, консультуючись і координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування Росією військової потужності на кордоні з Україною", - додала вона.

За словами Хорн, переговори між двома лідерами заплановані на 15:30 за східним часом (22: 30 за Києвом).

В прес-службі Білого дому підтвердили, що завтра відбудуться переговори між Байденом і Путіним.

Нагадаємо, 7 грудня Байден і Путін провели переговори у відеоформаті, які тривали більше двох годин. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну.

У Кремлі заявляли, що Байден і Путін за підсумками зустрічі домовилися провести ще одну розмову.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
NEWS
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
Путін назвав умову для додаткових поставок газу в Європу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою