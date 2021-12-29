На прохання Росії. Байден завтра проведе переговори з Путіним

У четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Вони обговорять ряд тем, включаючи майбутні дипломатичні контакти США і Росії.

Про це заявила прес-секретар Ради національної безпеки США Емілі Хорн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За словами Хорн, Путін попросив американського лідера про дзвінок, і Байден погодився, оскільки "він вважає, що коли мова йде про Росію, прямий діалог між лідером і лідером не замінимо".

"Адміністрація Байдена продовжує вести активну дипломатичну роботу з нашими європейськими союзниками і партнерами, консультуючись і координуючи загальний підхід у відповідь на нарощування Росією військової потужності на кордоні з Україною", - додала вона.

За словами Хорн, переговори між двома лідерами заплановані на 15:30 за східним часом (22: 30 за Києвом).

В прес-службі Білого дому підтвердили, що завтра відбудуться переговори між Байденом і Путіним.