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Кім Чен Ин продовжує худнути. ЗМІ показали свіже фото лідера КНДР

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КНДР, Середа 29 грудня 2021 23:10
Кім Чен Ин продовжує худнути. ЗМІ показали свіже фото лідера КНДР Фото: Кім Чен Ин продовжує худнути (kremlin.ru)
Автор: Анна Полисученко

Лідер КНДР Кім Чен Ин з'явився на зборах Трудової партії Кореї значно схудлим. У вівторок, 28 грудня, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало фотографії, зроблені під час останнього партійного засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Mail.

На зборах Трудової партії Кореї партійні діячі КНДР обговорили реалізацію політики у 2021 році та стратегію розвитку в умовах економічної кризи на наступний рік.

При цьому на кадрах, що з'явилися, видно, що північнокорейський лідер став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років свого перебування на чолі держави.Кім Чен Ин продовжує худнути. ЗМІ показали свіже фото лідера КНДР

Фото: схудлий Кім Чен Ін на засіданні Трудової партії Кореї (kcna.kp)

Раніше ми писали, що Кім Чен Ин схуд на 20 кг. Чи має він проблеми зі здоров'ям: дані розвідки.

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КНДР Кім Чен Ин
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