Кім Чен Ин продовжує худнути. ЗМІ показали свіже фото лідера КНДР
Лідер КНДР Кім Чен Ин з'явився на зборах Трудової партії Кореї значно схудлим. У вівторок, 28 грудня, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало фотографії, зроблені під час останнього партійного засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Mail.
На зборах Трудової партії Кореї партійні діячі КНДР обговорили реалізацію політики у 2021 році та стратегію розвитку в умовах економічної кризи на наступний рік.
При цьому на кадрах, що з'явилися, видно, що північнокорейський лідер став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років свого перебування на чолі держави.
Фото: схудлий Кім Чен Ін на засіданні Трудової партії Кореї (kcna.kp)
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