Кім Чен Ин продовжує худнути. ЗМІ показали свіже фото лідера КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин з'явився на зборах Трудової партії Кореї значно схудлим. У вівторок, 28 грудня, Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) опублікувало фотографії, зроблені під час останнього партійного засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Daily Mail .

На зборах Трудової партії Кореї партійні діячі КНДР обговорили реалізацію політики у 2021 році та стратегію розвитку в умовах економічної кризи на наступний рік.

При цьому на кадрах, що з'явилися, видно, що північнокорейський лідер став виглядати стрункішим, ніж будь-коли за всі десять років свого перебування на чолі держави.

Фото: схудлий Кім Чен Ін на засіданні Трудової партії Кореї (kcna.kp)