Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримають наприкінці 2021 року

Якби президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці грудня 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 24,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду " Демократичні ініціативи ".

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 16,1% опитаних, за Юлію Тимошенко ˗ 9,9%, за Дмитра Разумкова - 9,3%, за Юрія Бойка - 9,2%.

За даними опитування, Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко ˗ відповідно 23% і 50%.

У разі виходу до другого туру Зеленського та Разумкова, за Зеленського проголосували б 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова ˗ відповідно 30% і 56%.

Дослідження проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 17 по 22 грудня 2021 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.