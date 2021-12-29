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Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримають наприкінці 2021 року

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Україна, Середа 29 грудня 2021 13:28
Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримають наприкінці 2021 року Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці грудня 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 24,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, мають намір проголосувати за Петра Порошенка 16,1% опитаних, за Юлію Тимошенко ˗ 9,9%, за Дмитра Разумкова - 9,3%, за Юрія Бойка - 9,2%.

Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримають наприкінці 2021 року

За даними опитування, Зеленський у разі електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 23% голосів усіх опитаних або 50% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко ˗ відповідно 23% і 50%.

Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримають наприкінці 2021 року

У разі виходу до другого туру Зеленського та Разумкова, за Зеленського проголосували б 22% усіх опитаних або 44% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Разумкова ˗ відповідно 30% і 56%.

Свіжий президентський рейтинг: кого українці підтримають наприкінці 2021 року

Дослідження проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 17 по 22 грудня 2021 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, дані опитувань провідних соціологічних центрів показували, що президентський рейтинг Володимира Зеленського у квітні-травні піднявся до 30%. Приблизно на цьому ж рівні він тримався і в червні 2021 року.

Однак потім у липні-серпні він впав нижче 30%. У жовтні-листопаді він впав нижче 25%.

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