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ДБР назвало причину обшуків в оточення Порошенка

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Середа 29 грудня 2021 18:02
ДБР назвало причину обшуків в оточення Порошенка Фото: п'ятий президент України Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олег Черниш

Нещодавно п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у "вугільній справі". Вже сьогодні співробітники ДБР провели низку обшуків з метою пошуку речей або ж документів, які мають значення для провадження.

Про це РБК-Україна повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Обшуки проводилися в рамках справи щодо злочинної схеми постачання вугілля з території "Л/ДНР".

Як відзначають у ДБР, провадження розслідується за:

  • ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 КК - фінансування тероризму;
  • ч. 1 ст. 111 КК - державна зрада;
  • ч. 1 ст. 258-3 КК - створення терористичної організації

"У межах розслідування кримінального провадження вже повідомлено про підозру двом народним депутатам, у тому числі п'ятому президенту України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості та одній цивільній особі", - відзначає ДБР.

Водночас сьогодні було проведено ряд обшуків за місцем зберігання речей або ж документів, які можуть мати значення для розслідування справи.

"Вкотре наголошуємо, що ДБР діє виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством, і проведення обшуків здійснюється виключно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень", - додає ДБР.

За словами керівника центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександра Турчинова, обшуки проводилися у:

  • помічника Порошенка, дипломата Юрія Оніщенка;
  • колишнього депутата Верховної ради Сергія Березенка;
  • та інших членів партії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 грудня ДБР провело обшуки у представників політичної партії "Європейська солідарність".

Також нещодавно п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у справі про контрабанду вугілля з ОРДЛО.

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Петро Порошенко Україна ДБР Європейська солідарність
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