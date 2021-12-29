ДБР назвало причину обшуків в оточення Порошенка

Нещодавно п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру у державній зраді у "вугільній справі". Вже сьогодні співробітники ДБР провели низку обшуків з метою пошуку речей або ж документів, які мають значення для провадження.

Обшуки проводилися в рамках справи щодо злочинної схеми постачання вугілля з території "Л/ДНР".

Як відзначають у ДБР, провадження розслідується за:

ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 КК - фінансування тероризму;

ч. 1 ст. 111 КК - державна зрада;

ч. 1 ст. 258-3 КК - створення терористичної організації

"У межах розслідування кримінального провадження вже повідомлено про підозру двом народним депутатам, у тому числі п'ятому президенту України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості та одній цивільній особі", - відзначає ДБР.

Водночас сьогодні було проведено ряд обшуків за місцем зберігання речей або ж документів, які можуть мати значення для розслідування справи.

"Вкотре наголошуємо, що ДБР діє виключно у межах та у спосіб, визначений законодавством, і проведення обшуків здійснюється виключно з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень та відшукання знарядь вчинення кримінальних правопорушень", - додає ДБР.

За словами керівника центрального штабу партії "Європейська солідарність" Олександра Турчинова, обшуки проводилися у: