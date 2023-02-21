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Байден пообещал Санду помочь укрепить устойчивость Молдовы

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 22:53
Байден пообещал Санду помочь укрепить устойчивость Молдовы Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач-РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден пообещал президенту Май Санду укрепить устойчивость Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Белого дома.

"Президент Байден подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Молдовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент отметил текущую помощь США, чтобы помочь Молдове укрепить ее политическую и экономическую устойчивость.

Речь идет о программе демократических реформ и энергетической безопасности, а также для преодоления последствий войны России против Украины.

Сегодня президент США Джо Байден заявил, что граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдавии.

После этого президент Мая Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для опрокидывания войск.

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