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Байден: граждане Молдовы проявляют решительность и двигаются в сторону демократии

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Вторник 21 февраля 2023 19:13
Байден: граждане Молдовы проявляют решительность и двигаются в сторону демократии Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждане Молдовы проявляют решительность, хотят двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента США Джо Байдена в рамках визита в Польшу.

Граждане Молдовы проявляют решительность. В этой стране люди хотят быть свободными", - заявил Байден.

По его словам, они завоевали эту свободу, чтобы двигаться в сторону демократии и вступить в братство европейских стран.

"Президент Мая Санду возглавляет эту борьбу, она сегодня здесь. Я горд поддерживать вас и любящий свободу народ Молдовы", - заявил президент США.

Байден также обратился к собравшимся с просьбой поаплодировать Санду и Молдове, стремящимся попасть в Евросоюз.

Недавно украинская разведка перехватила план РФ по дестабилизации политической ситуации в Молдовы.

После этого президент Майя Санду заявила, что Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что РФ планирует захватить аэропорт в Кишиневе для переброски войск.

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