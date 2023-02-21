Байден пообіцяв Санду допомогти зміцнити стійкість Молдови
У вівторок, 21 лютого, президент США Джо Байден пообіцяв президенту Маї Санду зміцнити стійкість Молдови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.
"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що президент наголосив на поточній допомозі США, щоб допомогти Молдові зміцнити її політичну та економічну стійкість.
Мова йде про програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також для подолання наслідків війни Росії проти України.
Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що громадяни Молдови проявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.
Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.
Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.
Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.
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