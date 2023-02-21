ua ru
Вт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Байден пообіцяв Санду допомогти зміцнити стійкість Молдови

Новость на русском →
Вівторок 21 лютого 2023 22:53
Байден пообіцяв Санду допомогти зміцнити стійкість Молдови Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач-РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 21 лютого, президент США Джо Байден пообіцяв президенту Маї Санду зміцнити стійкість Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент наголосив на поточній допомозі США, щоб допомогти Молдові зміцнити її політичну та економічну стійкість.

Мова йде про програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також для подолання наслідків війни Росії проти України.

Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що громадяни Молдови проявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Молдова
NEWS
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
Спілкуються як терористи, але на них не звертають увагу: Зеленський про ядерні погрози Путіна
DAILY
З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна З Камбоджі у Бахмут. Як артист балету залишив Азію та пішов добровольцем в аеророзвідку