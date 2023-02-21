Байден пообіцяв Санду допомогти зміцнити стійкість Молдови

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Білого дому.

Мова йде про програму демократичних реформ та енергетичну безпеку, а також для подолання наслідків війни Росії проти України.

Зазначається, що президент наголосив на поточній допомозі США, щоб допомогти Молдові зміцнити її політичну та економічну стійкість.

"Президент Байден підтвердив рішучу підтримку США суверенітету та територіальної цілісності Молдови", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні президент США Джо Байден заявив, що громадяни Молдови проявляють рішучість, хочуть рухатися у бік демократії та вступити до братства європейських країн.

Нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.

Після цього президент Мая Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що РФ планує захопити аеропорт у Кишиневі для перекидання військ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.