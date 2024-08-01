Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова, - Bild

Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Вадима Красикова во время обмена заключенными между Россией и Западом, который состоялся 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как сообщает издание, в ведомстве федерального генерального прокурора царит разочарование: среди высокопоставленных следователей Германии "мало понимания", а произошедшее считается чрезмерной уступчивостью по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

Отмечается, что после интенсивного расследования в отношении агента российских спецслужб его неожиданно выпустили на свободу, несмотря на приговор пожизненного заключения.

По информации BILD, следователи недовольны освобождением Красикова, который отбывал заключение за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, сегодня, 1 августа, западные СМИ сообщали о масштабном обмене заключенными между Россией, США и Германией.

Позже стало известно, что обмен был проведен с помощью Турции в Анкаре. Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников - Германии и 3 заложника - США.

В списке полученных Россией заключенных есть, в частности, киллер из ФСБ Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019-м убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии и был пожизненно заключен.

Подробнее об обмене заключенными между РФ и Западом - в материале РБК-Украина.

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