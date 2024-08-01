Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова, - Bild
Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Вадима Красикова во время обмена заключенными между Россией и Западом, который состоялся 1 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
По информации BILD, следователи недовольны освобождением Красикова, который отбывал заключение за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии.
Отмечается, что после интенсивного расследования в отношении агента российских спецслужб его неожиданно выпустили на свободу, несмотря на приговор пожизненного заключения.
Как сообщает издание, в ведомстве федерального генерального прокурора царит разочарование: среди высокопоставленных следователей Германии "мало понимания", а произошедшее считается чрезмерной уступчивостью по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.
Обмен заключенными между РФ и Западом
Напомним, сегодня, 1 августа, западные СМИ сообщали о масштабном обмене заключенными между Россией, США и Германией.
Позже стало известно, что обмен был проведен с помощью Турции в Анкаре. Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.
В рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников - Германии и 3 заложника - США.
В списке полученных Россией заключенных есть, в частности, киллер из ФСБ Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019-м убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии и был пожизненно заключен.
Подробнее об обмене заключенными между РФ и Западом - в материале РБК-Украина.
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