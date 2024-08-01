ua en ru
Чт, 01 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова, - Bild

Германия, Четверг 01 августа 2024 18:42
UA EN RU
Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова, - Bild Фото: немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Красикова (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Немецкие следователи недовольны освобождением киллера из ФСБ Вадима Красикова во время обмена заключенными между Россией и Западом, который состоялся 1 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По информации BILD, следователи недовольны освобождением Красикова, который отбывал заключение за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии.

Отмечается, что после интенсивного расследования в отношении агента российских спецслужб его неожиданно выпустили на свободу, несмотря на приговор пожизненного заключения.

Как сообщает издание, в ведомстве федерального генерального прокурора царит разочарование: среди высокопоставленных следователей Германии "мало понимания", а произошедшее считается чрезмерной уступчивостью по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину.

Обмен заключенными между РФ и Западом

Напомним, сегодня, 1 августа, западные СМИ сообщали о масштабном обмене заключенными между Россией, США и Германией.

Позже стало известно, что обмен был проведен с помощью Турции в Анкаре. Всего обменяли 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

В рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников - Германии и 3 заложника - США.

В списке полученных Россией заключенных есть, в частности, киллер из ФСБ Вадим "Соколов" Красиков, который в 2019-м убил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили на территории Германии и был пожизненно заключен.

Подробнее об обмене заключенными между РФ и Западом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФСБ
NEWS
Сырский про восток: всюду продолжаются бои, позиции меняются несколько раз в сутки
Сырский про восток: всюду продолжаются бои, позиции меняются несколько раз в сутки
DAILY
Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курсовой скачок. Почему укрепляется гривна и что испугало Нацбанк на валютном рынке