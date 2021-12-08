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Німеччина вимагає довічне ув'язнення для росіянина, який вбив чеченського військового

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Німеччина, Середа 08 грудня 2021 03:04
Німеччина вимагає довічне ув'язнення для росіянина, який вбив чеченського військового Фото: Німеччина вимагає довічне ув'язнення для росіянина-вбивці (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Прокуратура Німеччини вимагає довічне ув'язнення для росіянина Вадима "Соколова"-Красікова, звинуваченого у вбивстві колишнього чеченського польового командира в Берліні. Вбивство сталося у 2019 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Підозрюваний Вадим Красиков звинувачується у вбивстві 40-річного грузина Торніке Кавтарашвілі. Вбивство було скоєно трьома пострілами серед білого дня в Берлінському парку Тіргартен в серпні 2019 року.

Громадянин Грузії, етнічний чеченець Зелімхан Хангошвілі воював проти російських військ у період з 2000 по 2004 рік. З 2016 року він жив зі своєю сім'єю в Німеччині, де він подав прохання про надання притулку. 23 серпня 2019 року вбивця, що їхав на велосипеді, підійшов до своєї жертви ззаду і двічі вистрілив з глушника.

Вбивця був затриманий в той же день. Ним виявився громадянин з паспортом Росії на ім'я Вадим Соколов. Згодом з'ясувалося, що" Соколов", не справжнє ім'я, він діяв під прикриттям. Справжнє ім'я затриманого - Вадим Красиков, пов'язаний зі структурами ФСБ.

Прокуратура зазначає, що вбивство було скоєно за наказом Кремля. Для підозрюваного вимагають жорсткий вирок - довічне ув'язнення.

"Обвинувачений був командиром спецпідрозділу секретної служби ФСБ Росії... Він в помсту ліквідував політичного опонента", - йдеться в обвинувальному висновку прокурора.

Соколов-Красиков на попередніх засіданнях через адвоката заявив, що не знає нікого на прізвище Красиков і зажадав називати його Вадимом Соколовим, "громадянином Росії, неодруженим, інженером-конструктором". Росія заперечує причетність до вбивства.

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