Было 26 человек из 7 стран. В Турции раскрыли детали обмена заключенными между РФ и Западом

Турция помогла организовать один из самых масштабных обменов заключенными между Россией, Германией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Отмечается, что обмен был произведен в Анкаре. Обменены всего 26 человек, находившихся в тюрьмах 7 разных стран - США, Германии, Польше, Словении, Норвегии, России и Беларуси.

Заключенные были доставлены в Турцию семью самолетами: 2 из США и по одному из Германии, Польши, Словении, Норвегии, Словении и России.

Известно, что в рамках операции 10 заложников, в том числе 2 детей, были переданы России, 13 заложников – Германии и 3 заложника – США.

Турецкая разведка рассказала, что проведены переговоры между гражданами США, Германии, Польши, Норвегии, Словении, России и Беларуси, а также гражданами западных стран, заключенными в Беларуси и России. От начала до конца переговоров Массачусетский технологический институт успешно осуществлял посредническую деятельность.

Среди тех, кто был обменен - заключенные в РФ репортер The Wall Street Journal Эван Гершкович и морской пехотинец США Пол Вилан, заключенный в Белоруссии гражданин Германии, наемник Рико Кригер, заключенный в Белоруссии, российский диссидент Илья Яшин и сотрудник ФСБ Вадим Красиков, заключенный в Германию.

Обмен заключенными между Россией и Западом

В четверг, 1 августа, ряд СМИ начал сообщать о том, что произойдет масштабный обмен заключенными между Россией, США и Германией.

Впоследствии стало известно, что в список обмена вошли 24 человека, но позже CBS News удалило информацию о количестве заключенных в списке обмена, а также о Красикове. Но The Insider узнал, кого получила и отдала Россия по обмену с США и Германией.

Детальнее об обмене - в материале РБК-Украина "Наибольший из холодной войны. Запад и РФ готовят обмен заключенными: что известно".

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