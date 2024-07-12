Байден объявил пакет для Украины, а ГУР получило данные о летчиках РФ: новости за 11 июля

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи.

"Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины. Это будет восьмой пакет, который я санкционировал с тех пор, как был подписан закон о национальной безопасности", - заявил президент США Джо Байден.

Российский летчик сдал своих коллег ГУР после удара по "Охматдету", - источники

Российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской разведке данные своих коллег. Именно они постоянно обстреливают украинские города ракетами Х-101, сообщил РБК-Украина проинформированный источник.

По данным собеседника, россиянин написал в чат-боте украинской разведки, что он и несколько его коллег шокированы ударом по детской больнице и не понимают, почему их заставляют атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

СБУ задержала капитана грузового корабля Африки, вывозившего из Крыма украинское зерно

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала капитана грузового судна под флагом Африки. Он вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для ВСУ

Дания заказала производство 18 самоходных гаубиц "Богдана" для украинских военных. Ожидается, что артустановки, финансируемые Копенгагеном, будут доставлены в ближайшие месяцы.

Норвегия выделит более 92 млн долларов на поддержку ПВО Украины

Норвегия выделит 1 млрд норвежских крон (92,69 млн долларов) на поддержку противовоздушной обороны Украины, сообщил премьер страны Йонас Гар Стере.

"Украинцам нужно больше средств противовоздушной обороны, чтобы защитить свое население от российских бомб и ракет", - заявил он.

Украина и Румыния подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

В частности, соглашение предусматривает передачу украинским защитникам одной батареи Patriot.

Дания должна отдать Украине все свои системы ПВО, - премьер Фредериксен

Украине необходимо предоставить все системы противовоздушной обороны, которые сейчас есть в распоряжении у Дании, считает премьер страны Метте Фредериксен.