Байден оголосив пакет для України, а ГУР отримало дані про льотчиків РФ: новини за 11 липня

Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги.

"Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги в галузі безпеки для України. Це буде восьмий пакет, який я санкціонував з того часу, як було підписано закон про національну безпеку", - заявив президент США Джо Байден.

Російський льотчик здав своїх колег ГУР після удару по "Охматдиту", - джерело

Російський льотчик 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії передав українській розвідці дані своїх колег. Саме вони постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101, повідомило РБК-Україна проінформоване джерело.

За даними співрозмовника, росіянин написав у чат-боті української розвідки, що він та кілька його колег шоковані ударом по дитячій лікарні та не розуміють, чому їх змушують атакувати цивільну інфраструктуру України.

СБУ затримала капітана вантажного корабля Африки, який вивозив із Криму українське зерно

Служба безпеки України (СБУ) затримала капітана вантажного судна під прапором Африки. Він вивозив із тимчасово окупованого Криму українське зерно.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалося до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для ЗСУ

Данія замовила виробництво 18 самохідних гаубиць "Богдана" для українських військових. Очікується, що артустановки, які фінансують Копенгаген, будуть доставлені в найближчі місяці.

Норвегія виділить понад 92 млн доларів на підтримку ППО України

Норвегія виділить 1 млрд норвезьких крон (92,69 млн доларів) на підтримку протиповітряної оборони України, повідомив прем'єр країни Йонас Гар Стере.

"Українцям потрібно більше засобів протиповітряної оборони, щоб захистити своє населення від російських бомб та ракет", - заявив він.

Україна та Румунія підписали угоду про гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський та його румунський колега Клаус Йоханніс підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки між країнами.

Зокрема, угода передбачає передачу українським захисникам однієї батареї Patriot.

Данія має віддати Україні всі свої системи ППО, - прем'єр Фредеріксен

Україні необхідно надати всі системи протиповітряної оборони, які зараз є у розпорядженні Данії, вважає прем'єр країни Метте Фредеріксен.