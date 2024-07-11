СБУ задержала капитана грузового корабля Африки, вывозившего из Крыма украинское зерно
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала капитана грузового судна под флагом Африки. Он вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на РФ. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.
"Потом корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора. Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства", - рассказали в СБУ.
Таким образом, он помогал захватчикам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.
Что известно о капитане корабля
Как добавили в СБУ, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входили еще 12 иностранцев.
В ходе обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
В рамках уголовного производства судно отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано.
Вывоз РФ краденого украинского зерна
После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, росийские оккупанты начали массово вывозить зерно из временно оккупированных регионов - Запорожской, Херсонской областей и Крыма.
Например, недавно из порта Мариуполя оккупанты вывезли еще одну партию украинского зерна. В частности, из новой партии урожая зерновых уже вывезено более 80 тысяч тонн.
Кроме того, ранее сообщалось, что оккупанты используют Керченский мост для вывоза краденых полезных ископаемых с оккупированных территорий Украины.
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