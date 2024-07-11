Украина и Румыния подписали соглашение о гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и его румынский коллега Клаус Йоханнис подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Согласно договору, Румыния

предоставит Украине систему Patriot;

будет поддерживать Киев с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов;

будет способствовать быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.

"Особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества для укрепления безопасности в Черноморском регионе. Румыния будет помогать Украине в разминировании Черного моря и оказывать поддержку через инструменты Европейского союза (ЕС) и НАТО", - добавляет Офис президента.

В частности Бухарест будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов и оказывать поддержку оборонной промышленности нашей страны.

Также есть блоки в соглашении, касающиеся разведки и контрразведки, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарного разминирования, санкций, восстановления и отстройки Украины.

Гарантии безопасности Украины

Украина подписала соглашение о двусторонних соглашениях по безопасности уже с 23 странами. Договор предусматривает широкий спектр мер поддержки Киева. В частности в военной, экономической и гуманитарной сферах. Также есть отдельные пункты, впрочем, все зависит от возможностей партнера.

27 июня Украина подписала договоры с ЕС, Литвой и Эстонией. Вчера же, 11 июля, соглашение было заключено с Люксембургом.