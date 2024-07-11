ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дания должна отдать Украине все свои системы ПВО, - премьер Фредериксен

Вашингтон, Четверг 11 июля 2024 18:44
UA EN RU
Дания должна отдать Украине все свои системы ПВО, - премьер Фредериксен Фото: Метте Фредериксен, премьер-министр Дании (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимо предоставить все системы противовоздушной обороны, которые сейчас есть в распоряжении у Дании.

Об этом в ходе саммита НАТО заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Она напомнила, что ранее Дания решила передать Украине всю свою артиллерию. Это сделали, поскольку украинские защитники "применяют ее лучше, чем в Дании".

"И сейчас мы должны сделать то же с противовоздушной обороной", - добавила глава датского правительства.

Решение Дании по артиллерии

Напомним, Дания с начала полномасштабной войны в Украине предоставляет украинским военным технику для защиты от россиян. Это касается и артиллерии.

Премьер Метте Фредериксен заявляла о том, что ее страна предоставила Украине всю свою артиллерию, еще в феврале этого года. Она призвала другие страны Запада также передавать бойцам ВСУ технику, которая есть у них на складах.

После этого издание Defense Express уточняло, что речь о всех 19 САУ Caesar, которые были у Дании. Вместо этого страна закупила израильские САУ Atmos.

К слову, в марте этого года датские власти анонсировали очередной пакет помощи Украине, который предусматривал выделение денег на закупки САУ Caesar.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания ПВО Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
Российский летчик сдал своих коллег ГУР после удара по "Охматдету", - источники
Российский летчик сдал своих коллег ГУР после удара по "Охматдету", - источники
DAILY
Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Экономист Юрий Городниченко: У нас нет времени ждать, пока российская экономика рухнет