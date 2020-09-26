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Байден звинуватив Трампа в мовчанні про "диктатуру" в Білорусі

США, Субота 26 вересня 2020 23:57
Байден звинуватив Трампа в мовчанні про "диктатуру" в Білорусі
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)
Автор: РБК-Україна

Кандидат в президенти США Джо Байден звинуватив американського лідера Дональда Трампа у відсутності заяв про придушення протестів у Білорусі. Він назвав Олександра Лукашенка "диктатором", а інавгурацію Лукашенка - фіктивної церемонією.

Про це йдеться в письмовій заяві Байдена, надісланій агентству Reuters.

Байден заявив про необхідність проведення нових виборів в Білорусі і наполягає на звільненні затриманих лідерів опозиції, яких він називає політичними в'язнями.

"Тим не менш, президент Трамп відмовляється виступати проти дій Лукашенко або пропонувати свою особисту підтримку продемократичному руху", - сказав він.

Байден назвав інавгурацію Олександра Лукашенка фіктивною церемонією.

"Коли президент ховається, боячись своїх громадян, і відмовляється прийняти волю народу, - це ознака слабкого, нелегітимного автократа, а не сильного лідера", - йдеться в заяві.

Крім того, Байден пообіцяв "захищати демократичні цінності та стояти на боці тих, хто їх розділяє", але не деталізував кроки, які його адміністрація зробить проти влади Білорусі.

Нагадаємо, 23 вересня Лукашенко вступив на новий президентський термін. Після таємної інавгурації Лукашенка не визнають президентом Білорусі низка західних країн, зокрема США і Європейський союз.

Сам Лукашенко вважає, що це внутрішня справа країни, а офіційний Мінськ не просив нікого визнавати вибори та легітимність.

Водночас Тіхановська заявила, що вона є єдиним лідером, який був обраний білоруським народом.

Зазначимо, що Україна також не визнала легітимність Лукашенка. У той же час в заяві МЗС йдеться, що Україна не буде втручатися у внутрішні справи Білорусі.

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