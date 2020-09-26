Байден обвинил Трампа в молчании о "диктатуре" в Беларуси

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Кандидат в президенты США Джо Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в отсутствии заявлений о подавлении протестов в Беларуси. Он назвал Александра Лукашенко "диктатором", а инаугурацию Лукашенко - фиктивной церемонией.

Об этом говорится в письменном заявление Байдена, отправленном агентству Reuters.

Байден заявил о необходимости проведения новых выборов в Беларуси и настаивает на освобождении задержанных лидеров оппозиции, которых он называет политическими заключенными.

"Тем не менее, президент Трамп отказывается выступать против действий Лукашенко или предлагать свою личную поддержку продемократическому движению", - сказал он.

Байден назвал инаугурацию Александра Лукашенко фиктивной церемонией.

"Когда президент скрывается, боясь своих граждан, и отказывается принять волю народа, - это признак слабого, нелегитимного автократа, а не сильного лидера", - говорится в заявлении.

Кроме того, Байден пообещал "защищать демократические ценности и стоять на стороне тех, кто их разделяет", но не детализировал шаги, которые его администрация предпримет против власти Беларуси.

Напомним, 23 сентября Лукашенко вступил на новый президентский срок. После тайной инаугурации Лукашенко не признают президентом Беларуси ряд западных стран, в частности США и Европейский союз.

Сам Лукашенко считает, что это внутреннее дело страны, а официальный Минск не просил никого признавать выборы и легитимность.

В то же время Тихановская заявила, что она является единственным лидером, который был избран белорусским народом.

Отметим, что Украина также не признала легитимность Лукашенко. В то же время в заявлении МИД говорится, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

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