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Україна не визнає легітимності Лукашенка

Київ, Середа 23 вересня 2020 23:06
Україна не визнає легітимності Лукашенка
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Україна не визнає, що Олександр Лукашенко є легітимним президентом Білорусі. Таке рішення ухвалили після сьогоднішньої таємної інавгурації Лукашенка.

Про це на офіційній сторінці у Twitter заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Водночас глава українського МЗС наголосив, що Київ ніколи не втручався у внутрішні справи Білорусі та завжди буде підтримувати білоруський народ.

"З огляду на хід виборчої кампанії у Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" Лукашенка не означає його визнання легітимним главою Білоруської держави", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко, який за офіційними даними Центрвиборчкому, переміг на президентських виборах склав присягу президента. Однак інавгурація Лукашенка проводилася таємно. Про неї офіційно оголосили лише після складання присяги.

Однак у ЄС вважають, що вибори були сфальсифікованими, тому не визнають результати голосування. Україна також не визнала білоруські вибори.

Раніше легітимність Лукашенка відмовилися визнавати Німеччина, Данія та Чехія.

Пізніше до них приєдналися Польща та Канада.

Крім того, в МЗС Естонії наголосили, що Лукашенко втратив свій мандат.

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