Байден назвав умову зустрічі з лідером КНДР

Йдеться про зобов'язання вжиття заходів, спрямованих на ліквідацію ядерного арсеналу КНДР.



"Побачимо. Якщо він візьме на себе зобов'язання щодо того, щоб я зустрівся з ним, якщо є зобов'язання, відповідно до якого ми зустрічаємося", - сказав Байден.



За його словами, повинні бути "зобов'язання по деескалації перш будь-яких зустрічей". Він додав, що для цього буде потрібно провести переговори на більш низькому рівні.



"Я не дам йому [Кім Чен Ину] всього, чого він хоче, міжнародного визнання", - сказав Байден.



Він також повідомив, що призначив нового спецпредставника США по КНДР — ним став виконуючий обов'язки помічника держсекретаря у справах Східної Азії і Тихого океану Сун Кім.