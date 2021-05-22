UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден назвал условие встречи с лидером КНДР

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден готов к встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Для этого нужно, что выполнился ряд определенных условиях.

Об этом он заявил на пресс-конференции с южнокорейским лидером Мун Чжэ Ином в Белом доме.

Речь идет об обязательстве принятия мер, направленных на ликвидацию ядерного арсенала КНДР.

"Увидим. Если он возьмет на себя обязательства относительно того, чтобы я встретился с ним, если есть обязательство, в соответствии с которым мы встречаемся", - сказал Байден.

По его словам, должны быть "обязательства по деэскалации прежде каких-либо встреч". Он добавил, что для этого потребуется провести переговоры на более низком уровне.

"Я не дам ему [Ким Чен Ыну] всего, чего он хочет, международного признания", - сказал Байден.

Он также сообщил, что назначил нового спецпредставителя США по КНДР — им стал исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сун Ким.

Ранее сообщалось, что целью США по-прежнему остается полностью безъядерная территория Корейского полуострова. США готовы дипломатическим переговорам с КНДР.

Также РБК-Украина писало, что президент США Джозеф Байден не планирует встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Глава администрации не будет брать пример с Дональда Трампа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины КНДРДжозеф Байден