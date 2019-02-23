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Кім Чен Ин вирушив у В'єтнам на зустріч з Трампом

Новини » Політика    23.02.2019 - 20:55
Кім Чен Ин вирушив у В'єтнам на зустріч з Трампом
Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)

Наразі лідер КНДР перебуває в Китаї

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин вирушив у В'єтнам на другий саміт з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, який відбудеться 27-28 лютого у Ханої. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, лідер КНДР 23 лютого вирушив на власному бронепоїзді у В'єтнам. Кім Чен Ину доведеться перетнути територію Китаю. Довжина шляху перевищить 4,5 тис. кілометрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час другого саміту у в'єтнамському Ханої президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин обговорять прогрес денуклеаризації Корейського півострова.

Як писало РБК-Україна, другий саміт лідерів США та КНДР щодо денуклеаризації Корейського півострову відбудеться 27-28 лютого у в'єтнамській столиці Ханої.

23 жовтня 2018 року уряд Південної Кореї ратифікувала угоду про денуклеаризацію Корейського півострова, яку було підписано у вересні лідерами двох Корей Кім Чен Ином і Мун Чже Іном.

Крім того, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що існує загроза відновлення Північною Кореєю ядерних програм. Також Помпео додав, що зараз денуклеарізація Корейського півострова залишається неможливою.

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Новини України СамітКНДРСполучені Штати АмерикиКім Чен Ин
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