ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім відкинув зустріч Байдена з лідером КНДР за прикладом Трампа

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 30 березня 2021 04:52
Білий дім відкинув зустріч Байдена з лідером КНДР за прикладом Трампа Фото: зустріч Трампа та Кім Чен Ина (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джозеф Байден не планує зустріч з главою КНДР Кім Чен Ином. Глава адміністрації не буде брати приклад з Дональда Трампа.

Про це заявила представник Білого дому Джен Псакі, передає Reuters.

Журналіст запитав у Псакі, передбачає підхід Байдена у відносинах з КНДР проведення зустрічі з главою Північної Кореї, як це раніше робив Дональд Трамп.

"Я думаю, його підхід буде дещо відрізнятися. І зустріч з Кім Чен Ином не входить в його наміри", - сказала Псакі.

У середині березня Reuters з посиланням на високопоставлене джерело з адміністрації американського президента повідомляло, що США понад місяць не можуть зв'язатися з керівництвом КНДР. Агентство вказувало, що влада Сполучених Штатів хоче обговорити з Північною Кореєю питання її ядерної програми.

Нагадаємо, тиждень тому Північна Корея провела пуск двох ракет малої дальності. При цьому в КНДР не коментували свої ракетні пуски, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США та Південної Кореї, оскільки Пхеньян привертає увагу до подібних подій.

Ще через кілька днів у КНДР заявили про проведення запуску новій тактичної ракети. Також у Північній Кореї підтвердили, що в неділю проводився пуск двох крилатих ракет.

Після цього президент США Джо Байден заявив, що Штати будуть реагувати належним чином у разі, якщо Північна Корея буде вдаватися до ескалації.

Пізніше в Північній Кореї заявили, що запуск ракет було самообороною на тлі проведення спільних військових навчань США і Південної Кореї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі КНДР Кім Чен Ин
NEWS
Доповідь ВООЗ не виключає, що коронавірус міг виникнути не в Китаї, - WSJ
Доповідь ВООЗ не виключає, що коронавірус міг виникнути не в Китаї, - WSJ
DAILY
Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Марина Лазебна: Ми старіюча нація. Без накопичувальної пенсії кожний уряд "лататиме дірки"