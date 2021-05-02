Адміністрація Байдена має намір домогтися відмови КНДР від ядерної зброї
Метою США як і раніше залишається повністю без'ядерна територія Корейського півострова. США готові дипломатичним переговорам з КНДР.
Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає телеканал ABC.
"Наша Політика щодо Північної Кореї не спрямована на ворожість, вона націлена на пошук рішень. Вона націлена на остаточне досягнення повної денуклеаризації Корейського півострова", - сказав Салліван.
Як зазначає ABC, Білий дім нещодавно оголосив про завершення свого перегляду політики Північної Кореї. Президент США Джо Байден не буде покладатися на "стратегічне терпіння " - термін, що визначав підхід епохи Барака Обами.
Салліван, заявив, що "більш вивірений, практичний і зважений підхід дає найкращі шанси" зрушити питання з мертвої точки для зменшення проблеми, створюваної ядерною програмою КНДР.
Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що Джо Байден не планує зустріч з главою Північної Кореї Кім Чен Ином. Президент США не братиме приклад з Дональда Трампа.
Відзначимо, в середині березня Північна Корея провела пуски двох ракет малої дальності. При цьому в Пхеньяні не коментували цю подію, що призвело до здивування офіційних посадових осіб США і Південної Кореї.